Napoli, ufficiali i rinnovi di Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui fino al 2025 (Di martedì 18 agosto 2020) Il Napoli ha annunciato sul proprio sito ufficiale i rinnovi di contratto di Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui fino al 2025 Il Napoli ha annunciato attraverso i propri canali il prolungamento dei contratti di Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui fino al 2025. La società sta quindi lavorando per confermare almeno una parte della rosa per le prossime stagioni. Ecco il comunicato del club partenopeo: «Il Napoli ufficializza i rinnovi contrattuali di Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas e Mario Rui fino al 2025». Leggi su ... Leggi su calcionews24

La nuova stagione del Napoli inizia subito col botto. In attesa di capire quali saranno le altre mosse di Giuntoli e del club, si sono sbloccate le prime situazioni relative ai rinnovi in casa azzurra ...

Il Napoli ha annunciato ufficialmente di aver trovato l’accordo per il rinnovo di tre giocatori: Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui firmano fino al 2025 Ottime notizie in casa per Gattuso. Nella giornata ...

