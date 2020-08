"Mi attacca per questa foto? Lui preferisce i prodotti francesi". Salvini zittisce Rossi (Di martedì 18 agosto 2020) Molte critiche ha ricevuto da sinistra, Matteo Salvini, per la foto condivisa su Twitter della sua visita a un caseificio in Toscana. Il leader della Lega, in compagnia della candidata governatrice del centrodestra Susanna Ceccardi, aveva la mascherina calata sul viso, lasciando il naso e la bocca scoperte. C'è chi ha anche invocato il boicottaggio dei prodotti del caseificio. E tra i critici anche il governatore uscente Enrico Rossi. A lui Salvini risponde così: "Anche oggi se la prende per la mia foto in un caseificio toscano: sappiamo che lui preferisce i prodotti francesi, come ha dimostrato anche nel trasporto pubblico regionale, ma io apprezzo di più il made in Italy e le ... Leggi su liberoquotidiano

fattoquotidiano : Lega, Bossi attacca (di nuovo) la linea di Salvini: “Il Nord barattato per i voti del Sud” - ZEROUNODUE1 : @BlackWolf2069 @Adnkronos Si propone come quella che vuole gestire l'Italia però e deve saper leggere e comprendere… - AsiapaolaPaola : @Beadreambig @Alessandra1605 @zaiapresidente Dipende di quale problema parli! Ripeto il virus esiste, ma è curabile… - romanewseu : #Lazio, #Tare attacca Silva: “Rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo” #ASRoma #RomanewsEu… - RAINB0SE0K : per fare colori pastello o qualsiasi colore che non sia schiaritura devi averli bianchi, altrimenti te lo sconsigli… -