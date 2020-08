Maltempo: dalla grandine alle bombe d’acqua, campagne devastate dal clima impazzito (Di martedì 18 agosto 2020) “Con le ultime bombe d’acqua e grandine che hanno investito a macchia di leopardo l’Italia salgono a milioni di euro i danni causati dal clima impazzito in una estate 2020 colpita da 489 eventi estremi fra nubifragi, trombe d’aria, tempeste di fulmini e di ghiaccio“: è quanto spiega la Coldiretti in riferimento all’ultima ondata di Maltempo che in questa stagione sta interessando la penisola devastando frutteti, uliveti, ortaggi in pieno campo, sradicando alberi, danneggiando strutture con tetti scoperchiati e serre divelte. “Una situazione meteo estrema che in questa estate 2020 ha coinvolto il Paese da nord a sud in uno dei momenti più delicati dell’attività nei campi con la frutta matura sugli alberi, con la vendemmia appena ... Leggi su meteoweb.eu

