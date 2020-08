La 15enne stuprata in spiaggia, il frate contro egiziano e albanesi: "Tradita la nostra fiducia" (Di martedì 18 agosto 2020) Si scatena la rabbia contro i tre minorenni, due albanesi e un egiziano, accusati di aver stuprato una 15enne in spiaggia a Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia) la notte di Ferragosto. I tre giovani, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, erano affidati a una comunità lombarda che accoglie minori stranieri non accompagnati e minori con problemi giudiziari, e uno dei due partecipanti attivi alla violenza sessuale ha altri precedenti penali. Ed è proprio nella comunità che li ospitava in una casa-vacanze sul litorale friulano che monta l'indignazione per il comportamento dei ragazzini. "Sono amareggiato, ma anche molto arrabbiato", spiega al Corriere della Sera il frate responsabile della Comunità di Milano. "Hanno tradito la ... Leggi su liberoquotidiano

