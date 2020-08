Il mercato dell’Avellino stenta a decollare, sfuma un obiettivo per la porta (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ un mercato ad andamento lento per l’Avellino. Archiviati i rinnovi con Laezza e Silvestri non è stato ancora ufficializzato nessun calciatore. Dalla giornata di lunedì prima allenamenti individuali per alcuni baby e elementi dell’ultima stagione. Tra questi figura Rocchi che dovrà essere ufficializzato nei prossimi giorni dal club irpino. Tra i pali, purtroppo, sfuma la pista Ioime. L’estremo difensore in uscita dal Potenza ha siglato l’accordo con la Triestina. Discorso simile per Corazza che appare prossimo all’accordo con il Palermo. Società che ha ufficializzato l’arrivo del tecnico Boscaglia. In salita le piste che portano a Bertoncini della Reggina, Dossena e Kresic dell’Atalanta. La sensazione è ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : mercato dell’Avellino Coronavirus, si ferma quasi tutta l'industria: la mappa delle chiusure in Italia Il Denaro