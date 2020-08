Harry e Meghan cercano lavoro per pagare il mutuo della loro villa - (Di martedì 18 agosto 2020) Francesca Rossi Harry e Meghan hanno acquistato la loro prima casa, ma dovranno trovare un lavoro al più presto per pagare il salatissimo mutuo, mentre i contribuenti inglesi si chiedono che fine abbiano fatto i soldi della ristrutturazione di Frogmore Cottage Come molte giovani coppie anche Harry e Meghan sarebbero alle prese con il mutuo da pagare. Con i dovuti distinguo, s’intende. I Sussex, infatti, vivono già da settimane nella loro nuova villa extra lusso da 14 milioni di dollari con piscina, 9 camere, 16 bagni, circondata da 2 ettari di parco e ubicata a Montecito, Santa Barbara. Un gioiello appartenuto al controverso oligarca russo ... Leggi su ilgiornale

magicaGrmente22 : Altro che quella della Bellanova ! Mutuo da 50mila dollari al mese, Harry e Meghan ora cercano lavoro - zazoomblog : Harry e Meghan la coppia cerca lavoro: diverse opzioni per i coniugi - #Harry #Meghan #coppia #cerca #lavoro: - RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: la mega villa a Santa Barbara costa una fortuna e Harry e Meghan sono costretti a trovarsi un l… - zazoomblog : Harry e Meghan pronti per il “primo” lavoro: da pagare la villa in California - #Harry #Meghan #pronti #“primo” - novelladonelli : Harry e Meghan in cerca di lavoro per pagare il mutuo della villa milionaria a Santa Barbara...se qualcuno ha un la… -