Gioia per la fascia media dei Samsung Galaxy: tre anni di aggiornamenti (Di martedì 18 agosto 2020) Non saranno solo i top di gamma di casa Samsung a poter beneficiare di tre generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android: il colosso di Seul ha da poco ampliato la lista dei dispositivi papabili. Come riportato da 'Samsungmobilepress.com', a godere di questa possibilità saranno anche i terminali di fascia media, compresi alcuni modelli della linea Galaxy A e le varie versioni Lite delle serie Galaxy S, Note e Tab. Gli utenti mantengono vivi i propri dispositivi più a lungo, e quindi il produttore asiatico ha pensato fosse giusto estendere il supporto per garantire un alto livello di sicurezza e nuove funzioni. Fanno parte di questa tornata i Samsung Galaxy S, tra cui i ... Leggi su optimagazine

