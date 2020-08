Formula 1, Hamilton mette le cose in chiaro: “la permanenza di Wolff non influenzerà il mio futuro” (Di martedì 18 agosto 2020) Lewis Hamilton continua a vincere, senza occuparsi di quello che potrebbe essere il suo futuro, considerando come il suo contratto con la Mercedes scadrà alla fine del 2020. Foto Getty / PoolIl britannico non ha ancora preso una decisione definitiva, preferendo concentrarsi sulla pista e sugli obiettivi da raggiungere, ammettendo però che non sarà la presenza o meno di Wolff a influenzare la sua scelta: “bisogna considerare che dietro a questi risultati c’è un team di quasi duemila persone. Non si tratta di un singolo, un individuo: non sono determinanti nella mia decisione per il futuro. Penso che tutti abbiano bisogno di sedersi, prendersi un momento e valutare cosa vogliano fare nel futuro. Un futuro che sia adatto a loro, alle loro famiglie e ai loro sogni. Spero rimanga perché ... Leggi su sportfair

