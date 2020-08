Formula 1, Ferrari annuncia due accordi per la partecipazione al Mondiale dal 2021 al 2025 (Di martedì 18 agosto 2020) La Ferrari, quest’oggi, ha annunciato attraverso una nota la firma di due accordi che regoleranno la partecipazione della scuderia di Maranello al Mondiale di Formula 1 per il quinquennio 2021-2025: “Con la Federation Internationale de l’Automobile e Formula One World Championship Ltd e’ stato siglato l’accordo che definisce gli aspetti normativi e di governance entro cui si svolgera’ la massima competizione automobilistica. Gli aspetti commerciali sono stati definiti nell’accordo fra la Ferrari e Formula One. Il CEO Ferrari, Louis Camilleri, si è detto estremamente soddisfatto dell’accordo: “Siamo lieti di aver rinnovato ... Leggi su sportface

