Ciclismo, altro colpo Ag2r Citroen Team: ufficiale Bob Jungels (Di martedì 18 agosto 2020) Scatenata la Ag2r che dal primo gennaio 2021 avrà come sponsor anche Citroen . La squadra francese, che ha lasciato libero Bardet , ha piazzato due importanti colpi nelle ultime settimane in ottica ... Leggi su quotidiano

Giro Lombardia, sanzionata la donna che ha investito Schachmann

che la sera stessa ha provveduto a raccogliere la versione dei fatti da parte dell’interessata e a richiedere al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna la copia del referto medico del ciclista ...

Coppa Crono Garofoli Porte: partecipazione record a Camerata Picena per la cronometro pre Europei

La seconda edizione della Coppa Crono Garofoli Porte è passata agli archivi con il meglio del ciclismo nazionale alla ribalta nell’esercizio contro il tempo per un evento che ha saputo offrire il ...

