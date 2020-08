Champions League, Lipsia-PSG 0-3: parigini in scioltezza, Neymar e Mbappé volano in finale (Di martedì 18 agosto 2020) Il PSG vince senza difficoltà e vola in finale di Champions League.Sul campo dello stadio Da Luz è andata in scena la sfida tra il PSG e il Lipsia, che si sono affrontati in occasione della semifinale di Champions League: i due club erano alla ricerca di una vittoria per raggiungere la finale della competizione.Parte in scioltezza il PSG che dopo solo sei minuti sfiora la rete: Mbappé serve Neymar che calcia a botta sicura ma colpisce in pieno il palo. Dopo tredici minuti il club parigino riesce a passare in vantaggio: calcio di punizione battuto da Di Maria verso il centro dell'area di rigore, Marquinhos salta più in alto di tutti e ... Leggi su mediagol

