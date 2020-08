Bambino di un anno morto a Modica: fermata anche la madre (Di martedì 18 agosto 2020) Valentina Dardari La donna è stata accusata di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia. Gli stessi reati erano stati contestati al compagno subito dopo il decesso del piccolo anche Letizia Spatola, la madre 23enne di Evan, il Bambino di un anno e otto mesi morto lo scorso lunedì all'ospedale di Modica, è stata arrestata. A disporre il fermo della donna è stata la Procura di Siracusa. Quando è giunto nella struttura ospedaliera del Ragusano, il Bambino era già morto e presentava alcune lesioni sul corpicino. Quella sera era stato fermato il compagno della madre, il 32enne Salvatore Blanco, che non è però il padre di Evan. La coppia vive insieme in un appartamento ... Leggi su ilgiornale

rouges56 : RT @NinettaOrlando: Stamattina andando a passeggio sulla spiaggia,ho visto una scena emozionante. Un giovane papà seduto sulla spiaggia che… - infoitinterno : Bambino morto | pieno di lividi a un anno | arrestati mamma e compagno - MissAntropa666 : RT @cuoredicanna78: A Modica muore un bambino di un anno per percosse Madre e compagno indagati Il nonno sapeva, il padre aveva sporto den… - cuoredicanna78 : A Modica muore un bambino di un anno per percosse Madre e compagno indagati Il nonno sapeva, il padre aveva sporto… - EffimeraAlkimia : RT @ultimenotizie: La Procura di Siracusa ha disposto il fermo anche della madre 23enne del bambino di un anno e mezzo morto lunedì nell'os… -