Traffico Roma del 17-08-2020 ore 08:00 (Di lunedì 17 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto poco il Traffico sulle strade intorno alla capitale anche in città non ci sono particolari difficoltà di rilievo andiamo nei pressi di Porta Pia sempre chiusa via Alessandria per lavori nel tratto compreso tra via Novara e corso Trieste sospeso il servizio della linea metro B tra EUR Magliana e Laurenti per lavori di rinnovo nella stazione di Eur Fermi attivo un servizio bus sostitutivo per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale attenzione invece alle modifiche servizio ferroviario delle linee fl6 Roma Termini Frosinone Cassino fl4 Roma Termini Velletri Albano Laziale Frascati ed fl2 Roma Tiburtina Tivoli per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto ... Leggi su romadailynews

