"Siamo su Scherzi a parte...?". Salvini a valanga sulla Lamorgese e le sue considerazione sugli sbarchi di clandestini: "Mette in pericolo l'Italia" (Di lunedì 17 agosto 2020) "Siamo su Scherzi a parte... Questo #governoclandestino Mette in pericolo l'Italia". Matteo Salvini è partito lancia in resta per criticare il suo predecessore al Viminale, il ministro Luciana Lamorgese, sulla questione dell'emergenza clandestini. Il leader leghista ha preso spunto dalla consueta conferenza annuale di Ferragosto del Ministro degli Interni su un anno di lavoro, per far emergere le contraddizioni sulle politiche di immigrazione del governo giallorosso. Salvini ha così postato proprio il video della conferenza della Lamorgese, dove il ministro "giustificava" gli arrivi dei migranti spiegando che "gli sbarchi non ... Leggi su liberoquotidiano

