Serena Enardu, caso svastica. Sfogo: “Il mio telefono finirà in procura” (Di lunedì 17 agosto 2020) Serena Enardu passa al contrattacco. Dopo essere finita nella bufera mediatica, l’ex tronista ha ricevuto una valanga di critiche sia dagli organi di stampa sia dagli utenti del web. Una situazione che l’ha spinta a pensare alle vie legali per tutelarsi e per muovere battaglia agli haters che l’hanno messa nel mirino. Ricordiamo che prima … L'articolo Serena Enardu, caso svastica. Sfogo: “Il mio telefono finirà in procura” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

repubblica : Serena Enardu, la gaffe dell'ex 'Grande Fratello': una festa con la svastica - drunkqueeen : RT @perchetendenza: 'Enardu': Per queste foto in cui le sorelle Serena e Elga sorridono davanti a una torta di compleanno con una bandierin… - crazylo91591062 : RT @Ri_Ghetto: La difenderà la piccola Checca Pocchia? - bedLiar23 : RT @Ri_Ghetto: La difenderà la piccola Checca Pocchia? - ItaTvfan : L'Informato: Bruciata la macchina di Serena Enardu a Quartu San... -