Sabrina Beccalli è scomparsa da due giorni. La sorella "Temo il peggio" (Di lunedì 17 agosto 2020) Sabrina Beccalli, 39enne residente a Vergonzana, risulta scomparsa da due giorni. Sul suo profilo Facebook, si sfogava verso qualcuno. A dare l'allarme, è stata la sorella che adesso è preoccupata per la sua sorte: Sabrina Beccalli, 39enne residente a Vergonzana in provincia di Crema – frazione di Cremona – è scomparsa il giorno di ferragosto.

magicaGrmente22 : Da ieri mattina sono in corso le ricerche di Sabrina Beccalli, 39 anni, di Crema (Cremona) madre di un ragazzo di 1… - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: Si chiama Sabrina Beccalli ed è sparita da 48 ore. La sua auto è stata ritrovata carbonizzata nelle campagne del Cremasco h… - valentinadigrav : RT @ilgiornale: Si chiama Sabrina Beccalli ed è sparita da 48 ore. La sua auto è stata ritrovata carbonizzata nelle campagne del Cremasco h… - cremaonline : ?? #Crema. Proseguono le ricerche di Sabrina Beccalli, scomparsa da casa da due giorni [guarda il VIDEO e la FOTOGAL… - Filo2385Filippo : RT @laprovinciacr: #Crema Donna scomparsa, proseguono le ricerche di Sabrina Beccalli -

