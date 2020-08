Roma. PD: commercianti pagano e non hanno servizio, ridurre TARI (Di lunedì 17 agosto 2020) “Assurdo pensare che a Roma un Bar Tabacchi paghi la TARIffa dei rifiuti di 35 euro al metro quadrato e un’attivita’ media di 94 ne paghi 3290 euro l’anno”. Cosi’ in una nota Flavio Vocaturo del Pd. “In molti Municipi di Roma le attivita’ commerciali hanno i rifiuti ammassati da molto prima di ferragosto per un servizio che e’ senza personale. Vediamo i 200 e passa operatori dell’appalto utenze non domestiche che sono a casa da 3 mesi e senza organizzazione. I commercianti di Roma pagano una salata tassa dei rifiuti e non hanno il servizio che meritano per colpa della mala gestione del Comune di Roma, tra appalti non andati a buon fine e ... Leggi su romadailynews

RIETI - L’Azienda Speciale Centro Italia Rieti, nell’ambito del progetto PromoRieti della Camera di Commercio di Rieti, in collaborazione con il Comune di Rieti, lancerà una serie di iniziative nel pe ...

Mulè: bonus a pioggia e norme a cascata, governo del temporale

Roma, 17 ago. (askanews) - "Questo è il governo del temporale: bonus a pioggia, norme a cascata e l'Italia nel mezzo di una tempesta economica perfetta. Confcommercio lo dice chiaramente: perdite nett ...

