Roma, ecco il primo acquisto: Pedro è sbarcato nella Capitale (Di lunedì 17 agosto 2020) Pedro è sbarcato a Fiumicino: l'attaccante spagnolo, 33 anni compiuti il 28 luglio, è il primo acquisto della Roma per la nuova stagione e l'ultimo della gestione Pallotta,... Leggi su ilmessaggero

L’ex calciatore della Lazio, Pippo Pancaro, ha rilasciato una lunga intervista a Lazio Style 1900 Official Magazine sulla sua permanenza a Roma e altri temi attuali in casa biancoceleste. Ecco le sue ...In un giorno molto importante per la società romanista, ci si chiede quali potranno esserei i prossimi colpi di calciomercato, dal portiere Sirigu fino all’attaccante Milik, ecco quali sono le ultime ...