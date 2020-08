Rissa tra ragazzi finisce in tragedia: Filippo muore a 24 anni (Di lunedì 17 agosto 2020) Ritrovandosi a terra dopo essere stato preso a calci e pugni, il giovane di Spoleto, Filippo Limini, è stato investito da una macchina, forse della banda rivale. Tre gli arrestati. Indagano i Carabinieri. finisce in tragedia una Rissa tra due comitive di giovani, scoppiata nel parcheggio di un locale vicino al Palasport Giontella di … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Rissa tra Monza, rissa tra donne: trasportate in ospedale. Presente anche una bambina MBnews Morte Filippo Limini, udienza di convalida e autopsia fissata per martedì

L’udienza di convalida degli arresti è fissata domattina alle 10, nel carcere di Capanne. Nello stesso orario è prevista anche l’autopsia sul corpo di Filippo Limini, il ragazzo di 24 anni morto a Bas ...

Quartu, rissa al Poetto: denunciati due minorenni

QUARTU. Nella mattina di Ferragosto, durante il pattugliamento del territorio nel Comune di Quartu Sant’Elena, nel lungomare Poetto, appenoa oltre la rotonda della Marinella, una unità dei Baschi Verd ...

