Palermo, asse di mercato con il Monza per due centrocampisti (Di lunedì 17 agosto 2020) Rumors di mercato da Palermo con la dirigenza rosanero che vuole affidare al tecnico Boscaglia una squadra altamente competitiva. Secondo quanto riportato da “Tgs”, il club di Viale del Fante ha intrecciato un asse di mercato con il Monza, dal quale sodalizio del patron Silvio Berlusconi potrebbero arrivare i centrocampisti Marco Armellino (30enne ex Lecce e Reggina, con oltre 300 presenze fra Serie B e C) e Andrea Palazzi (24enne scuola Inter e vincitore di un “Viareggio” al tempo delle giovanili nerazzurre). Il primo è arrivato al Monza nel gennaio 2019 e anche nella scorsa stagione è stato fra i titolari (26 presenze, 3 gol); per il secondo è appena scattato l’obbligo di riscatto dai ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Palermo, asse di mercato con il Monza per due centrocampisti - - GiuseQuatro : RT @AvantiLaura: La Porta del Sole. Ogni anno a Palermo, durante il periodo che precede l'inizio dell'estate, il sole sorge in corrisponden… - GrNet_Italia : @paolinab @agorarai @marattin Il Ponte serve, eccome, per completare il Progetto Prioritario Europeo 1 - Asse ferro… - Grasiento : @RossellaMuroni @lucatelese Scusi, sbaglio col dl Semplificazioni sono state definite opere ferroviarie prioritarie… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo asse Calciomercato, asse Palermo-Entella: Caturano è vicino, suggestione Mancosu. La situazione Mediagol.it Sfiducia al sindaco Orlando, la Lega alle opposizioni “Qualcuno ci ha ripensato?”

“Se c’è qualcuno dell’opposizione che non è più intenzionato a presentare la mozione di sfiducia contro il sindaco Orlando lo dica chiaramente e non ci faccia perdere tempo. Non è possibile tollerare ...

Palermo: Randazzo (M5S), 'noi alternativi a sistema orlandiano'

Palermo, 15 ago. (Adnkronos) - "Nessun interesse alla continuità programmatica con l’esperienza di Leoluca Orlando auspicata dall’Assessore Catania . Il M5s e’ alternativa al sistema Orlandiano". Così ...

“Se c’è qualcuno dell’opposizione che non è più intenzionato a presentare la mozione di sfiducia contro il sindaco Orlando lo dica chiaramente e non ci faccia perdere tempo. Non è possibile tollerare ...Palermo, 15 ago. (Adnkronos) - "Nessun interesse alla continuità programmatica con l’esperienza di Leoluca Orlando auspicata dall’Assessore Catania . Il M5s e’ alternativa al sistema Orlandiano". Così ...