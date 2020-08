“Mi rovini la vacanza, togliti”. Turista spacca il naso a operatore del 118 impegnato in un soccorso (Di lunedì 17 agosto 2020) Interviene a Porto Cervo davanti ad una discoteca per prestare soccorso ad un ragazzo e viene picchiato da un Turista. È l’incredibile vicenda capitata ad un operatore del 118 chiamato, nella notte di Ferragosto, per un intervento di fronte al noto locale della Costa Smeralda, il Just Cavalli. Erano circa le 5 del mattino quando l’ambulanza è arrivata e si è fermata proprio all’ingresso del locale per garantire le cure del caso ad un ragazzo che poco prima, a causa di un malore, aveva perso i sensi. Proprio l’ambulanza, evidentemente, ostacolava l’ingresso di altre persone e così un Turista romano di 32 anni, di cui non sono state diffuse le generalità, ha pensato bene prima di inveire nei confronti degli operatori e poi di passare dalle parole ai fatti. ... Leggi su caffeinamagazine

ravxclawr : Fottuta università questo è l'ultimo anno che mi rovini l'esistenza, te lo giuro - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Porto Cervo, turista picchia un operatore del 118 davanti a una #discoteca: «Spostati, mi rovini le vacanze!» - Claire_Robyn9 : @nonsochescrive_ Mi dispiace ?? Quando ti obbligano a fare le cose è sempre doppia fatica e ti rovini pure l'umore! - FrancescaKevin_ : RT @LaRagazzaDei1D: -io quella battuta o affermazione me la ricorderò per sempre e mi farò un sacco di film pensando che il mio fisico non… - IMBURBE_RITO : Porto Cervo, turista picchia un operatore del 118 davanti a una discoteca: «Spostati, mi rovini le vacanze!» -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi rovini Luxuria: «Francesca Pascale? Una donna senza schemi. Ora è felice ma con Berlusconi è stato amore vero» Corriere della Sera