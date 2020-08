Meteo, oggi e domani pioggia al nord. Ma il weekend sarà torrido ovunque (Di lunedì 17 agosto 2020) Grandinate e calo di temperatura di 5-7 gradi fino alla Pianura Padana. Più a sud resterà il sole, che porterà a temperature di 38 gradi nel fine settimana. Punte di 43 gradi in Sardegna, la Regione con più afa Leggi su repubblica

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE oggi e domani, #16agosto, in Lombardia. ?? #allertaGIALLA, lunedì #17agosto, in 6 regioni. ? In… - cronaca_news : Meteo, oggi e domani pioggia al nord. Ma il weekend sarà torrido ovunque - mrtax2005 : Il #Meteo di oggi su #Pisa Partly Cloudy e 28 °C .... - StraNotizie : Meteo, oggi e domani pioggia al nord. Ma il weekend sarà torrido ovunque - giglionews : Meteo Giglio di Patrizio De Gregori -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo oggi

iL Meteo

Nuova clamorosa svolta nel caso di Mauro Romano, il bimbo di 6 anni sparito il 21 giugno del 1977 dalla sua casa di Racale, in provincia di Lecce. Un mistero lungo 43 anni e che potrebbe risolversi in ...La Viterbese attende un segnale dalla Lazio e allo stesso tempo continua a lavorare per l'arrivo dei difensore Edoardo Blondett in uscita dalla Reggina, mentre si allontana sempre di più Tommaso Silve ...