Messi pronto all’addio? Le strade dell’argentino e del Barcellona destinate a dividersi (Di lunedì 17 agosto 2020) Un ko pesantissimo, per Leo Messi, quello di pochi giorni fa, col suo Barcellona in Champions League. Un 8-2 che fa malissimo e un’altra possibilità di vincere l’ambita competizione svanita nel nulla. Il calciatore argentino, dunque, sembra meditare l’addio, così come scrivono anche i giornali sportivi spagnoli: “Il dilemma di Messi“, “Messi medita sul proprio futuro“, si legge su As e Marca. Pool/Getty ImagesUn ko che rende ancora più complicato il rapporto tra Messi e la dirigenza blaugrana, spingendo il campione argentino, 33enne, a salutare in anticipo la squadra spagnola. “Messi ha comunicato alla dirigenza blaugrana che vuole andarsene, non nel 2021, ma ora”, ha dichiarato il giornalista brasiliano ... Leggi su sportfair

