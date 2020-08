M5S vicino alla scissione: l’accordo con il PD spacca tutto (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Movimento 5 Stelle, sempre più cagnolino del Pd, si trova ad affrontare l’ennesima crisi, forse quella definitiva. L’aria di una scissione è sempre più palpabile, così come i malumori all’interno del partito dopo l’alleanza con i “nemici” storici. “Mai col Pd” è solo un lontano ricordo, così come le battaglie per il Tav, il Tap o l’acqua pubblica. Il M5S è diventato sistema a tutti gli effetti, con il suo poltronismo spinto e gli accordi di Palazzo. Chiuse le urne on-line su Rousseau, che hanno avallato il nuovo corso pentastellato al fianco dei dem, nei territori si cerca di portare a casa nuove intese in vista delle elezioni regionali di fine settembre. Le spaccature nei territori – come evidenzia anche Marco Conti su Il ... Leggi su ilparagone

