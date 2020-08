Lipsia-PSG domani su Canale 5 in chiaro? Orario e canale diretta (Di lunedì 17 agosto 2020) Sarà Lipsia-Paris Saint Germain ad aprire il programma delle semifinali della Champions League. domani, martedì 18 agosto, le due squadre si sfideranno a Lisbona per contendersi l’accesso alla finalissima in programma domenica. Il match tra Lipsia e PSG comincerà alle ore 21:00 e verrà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Sky Sport, non è prevista la diretta in chiaro su canale 5. Leggi su sportface

