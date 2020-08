Lago Patria, arrestato 63enne: è accusato di aver ucciso la moglie e inscenato il suo suicidio (Di lunedì 17 agosto 2020) L’uomo aveva denunciato il suicidio della moglie, che avrebbe trovato morta nella loro casa a Giugliano, in zona Lago Patria: versione fin da subito poco convincente. Nella mattinata odierna, a seguito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, militari della Compagnia Carabinieri di Giugliano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della … Leggi su 2anews

CasaLettori : RT @Paolosantagata5: - - Nel molle giro di un sorriso ci sentiamo legare da un turbine di germogli di desiderio Ci vendemmia il sole… - adelestancati : RT @Paolosantagata5: - - Nel molle giro di un sorriso ci sentiamo legare da un turbine di germogli di desiderio Ci vendemmia il sole… - CiaoKarol : Choc a Napoli. Uccide la moglie e poi cerca di far credere che la donna si sia suicidata: Uccide la moglie e poi fa… - sorrisobot : RT @Paolosantagata5: - - Nel molle giro di un sorriso ci sentiamo legare da un turbine di germogli di desiderio Ci vendemmia il sole… - Paolosantagata5 : - - Nel molle giro di un sorriso ci sentiamo legare da un turbine di germogli di desiderio Ci vendemmia il sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Lago Patria

Ansa

Un uomo uccide la moglie e cerca di depistare le indagini per sviare i sospetti da sé. Il fatto è successo a Lago Patria, località situata in provincia di Napoli. I fatti risalgono ad oltre un mese fa ...Ha ucciso la moglie, strangolandola, e ha cercato di far credere che la donna fosse morta, invece, suicida. È quanto è stato scoperto in seguito alle indagini del carabinieri di Giugliano, coordinati ...