La Roma passa a Friedkin, "Romulus and Remus" compra la società (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Friedkin Group, Inc. (?TFG?), AS Roma SPV LLC (il ?Venditore?) e A.S. Roma S.p.A. (il ?Club?) annunciano il perfezionamento, in data odierna,... Leggi su ilmessaggero

bendellavedova : La #Raggi si candida per un 2* mandato come sindaca di #Roma: l’alleanza strategica con il #PD passa anche per il t… - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ? UFFICIALE - L’#ASRoma passa nelle mani di #Friedkin ?? Il comunicato #LeBombeDiVlad #LBDV - AsrMardok : @marcoo86o @OfficialASRoma @HCE__ Vedi che sei un demente la Roma passa al Gruppo Friedkin non solo a Dan Friedkin,… - Notiziedi_it : Ora è UFFICIALE: la Roma passa nelle mani di Friedkin Group - sportli26181512 : Ufficiale, la #Roma passa a Friedkin: “Saremo presenti per portare il club in alto”: Dopo il closing terminato in g… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma passa La Roma passa a Friedkin, Romulus and Remus compra la società Il Messaggero Pallotta saluta la Roma: "Si riparta da ciò che abbiamo costruito, ricordi indimenticabili"

Il presidente uscente ha augurato buona fortuna al gruppo Friedkin: "Come tutti i tifosi della Roma nel mondo spero la porti al prossimo livello". Nuovo decennio, nuova corsa. La Roma passa ufficialme ...

La Roma passa a Friedkin, "Romulus and Remus" compra la società

Il Friedkin Group, Inc. (“TFG”), AS Roma SPV LLC (il “Venditore”) e A.S. Roma S.p.A. (il “Club”) annunciano il perfezionamento, in data odierna, dell’acquisizione, da parte di Romulus and Remus Invest ...

Il presidente uscente ha augurato buona fortuna al gruppo Friedkin: "Come tutti i tifosi della Roma nel mondo spero la porti al prossimo livello". Nuovo decennio, nuova corsa. La Roma passa ufficialme ...Il Friedkin Group, Inc. (“TFG”), AS Roma SPV LLC (il “Venditore”) e A.S. Roma S.p.A. (il “Club”) annunciano il perfezionamento, in data odierna, dell’acquisizione, da parte di Romulus and Remus Invest ...