La carica dei No-mask (Di lunedì 17 agosto 2020) Non vacuna, no mascarilla. No al vaccino, no alla mascherina recita un cartello issato da una manifestante a Madrid, dove ieri si è protestato contro le uniche due misure di prevenzione che abbiamo a disposizione contro l'epidemia. La mascherina, in attesa della vaccinazione. C'erano una volta i No- Leggi su ilfoglio

andreafacchini1 : Due brutte notizie in una volta. I giovani (riottosi alle regole) si infettano e carica virale aumentata ne mandera… - SanMarino_RTV : #Asintomatici, @zaiapresidente chiede chiarezza a scienziati; Crisanti: “Carica virale paragonabile a quella dei si… - Funambolo82 : @Morbilla_ A questo aggiungi che, ad esempio in Veneto, pare che i tamponi attuali dei positivi presentino invece u… - AmaliaGuida : @TeresaBellanova Contenta di beneficiare dei privilegi che le consentono la carica che immeritatamente ricopre. - BTSxArmy1673 : RT @BANGTANITA_B1CS: ? #svegliarmy ? Pronti per affrontare una nuova settimana? ? Diamoci la giusta carica attraverso la musica dei @BTS_tw… -

Ultime Notizie dalla rete : carica dei La carica dei No-mask Il Foglio La marcia su Palermo di Cateno De Luca “Se serve l’amico Lo Giudice pronto a candidarsi Presidente”

Cateno De Luca non sarà candidato alla Presidenza della regione nel 2022 come si dice da tempo e come sembrava chiaro dalle sue mosse degli ultimi mesi. Il sindaco più amato d’Italia o meglio il secon ...

Il video della sanificazione (inutile) della sabbia nelle spiagge di Messina

Da zero a troppo. Il video della sanificazione spiagge Messina è diventato virale dopo la condivisione social da parte del sindaco Cateno De Luca. Nelle immagini si mostrano alcuni operatori all’alba ...

Cateno De Luca non sarà candidato alla Presidenza della regione nel 2022 come si dice da tempo e come sembrava chiaro dalle sue mosse degli ultimi mesi. Il sindaco più amato d’Italia o meglio il secon ...Da zero a troppo. Il video della sanificazione spiagge Messina è diventato virale dopo la condivisione social da parte del sindaco Cateno De Luca. Nelle immagini si mostrano alcuni operatori all’alba ...