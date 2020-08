Inter-Shakhtar, Trevisani: “Pyatov peggior portiere mai visto, ucraini giocano a porta vuota” (Di lunedì 17 agosto 2020) Parole pesanti di Riccardo Trevisani negli studi di Sky Sport a pochissime ore da Inter-Shakhtar, semifinale dell’Europa League 2019/2020. Introducendo i temi della sfida tra i nerazzurri e gli ucraini, il telecronista si è lasciato andare così: “Rispetto al Bayer Leverkusen lo Shakhtar è più cattivo difensivamente, ma da anni giocano a porta vuota. Pyatov è il peggior portiere che abbia mai visto giocare in Champions League.” Leggi su sportface

