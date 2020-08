Inter, De Vrij: «Soddisfatto della mia stagione. Farò di tutto per esserci agli Europei» (Di lunedì 17 agosto 2020) Stefan de Vrij ha fatto un bilancio della sua stagione con la maglia dell’Inter Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, in una Intervista al De Telegraaf ha fatto un bilancio della sua stagione in nerazzurro parlando anche dei suoi obiettivi con la Nazionale olandese. stagione POSITIVA – «Sono ragionevolmente Soddisfatto della mia stagione, ho giocato bene e con costanza. E potrebbe andare ancora meglio stasera contro lo Shakhtar Donetsk». OBIETTIVO Europei – «Ho un ottimo rapporto con Ronald Koeman. Nell’ultimo periodo abbiamo avuto diversi contatti telefonici. E anche se ... Leggi su calcionews24

