Ignazio Moser senza Cecilia Rodriguez parla di specchi che non riflettono l’altro lato delle cose (Di lunedì 17 agosto 2020) Assurdo ma Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continuano a restare distanti, ognuno per conto proprio divisi dalle vacanze e da quella che sembra la fine di un amore. Ignazio Moser è in Sardegna con gli amici, appare malinconico ma in gran forma, bellissimo. Ha zittito chi parlava di una nuova storia d’amore per lui dopo la lite con Cecilia, poi ieri sera una frase che è difficile da interpretare: “Anche lo specchio migliore non riflette l’altro lato delle cose”. Cosa ha voluto dire Ignazio Moser con queste parole: un messaggio alla sua ex fidanzata, un messaggio a chi parla senza ... Leggi su ultimenotizieflash

