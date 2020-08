Guai per Arthur: risultato positivo all’alcol test dopo un incidente (Di lunedì 17 agosto 2020) Il neo acquisto della Juventus, Arthur Melo, è risultato positivo all’alcol test dopo essere finito contro un palo con la sua Ferrari Guai nella notte per Arthur Melo, il nuovo centrocampista della Juventus. Il giocatore è infatti risultato positivo all’alcol test dopo un piccolo incidente stradale a Palafrugell, nelle vicinanze di Girona: il tasso alcolicolemico nel sangue era pari a 0,55 mg/litro contro il limite di 0,25. Secondo quanto riportato da Diari de Girona, Arthur si trovava a bordo della sua Ferrari mentre percorreva una delle strade di accesso alla cittadina. Il giocatore è poi salito improvvisamente su un marciapiede ... Leggi su calcionews24

Guai per Arthur: risultato positivo all'alcol test dopo un incidente

