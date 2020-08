GP Austria, Espargaró: "Peccato non aver ritrovato le sensazioni iniziali" (Di lunedì 17 agosto 2020) SPIELBERG - L'Aprilia ha concluso un rocambolesco Gran Premio d'Austria in undicesima e quattordicesima posizione mandando a punti sia Aleix Espargaró che Bradley Smith hanno concluso in zona punti ... Leggi su corrieredellosport

Il pilota spagnolo, che era partito molto forte al primo start, nella seconda partenza ha avuto qualche problema: “Non posso essere del tutto contento. Se nella prima gara mi sentivo molto bene, riusc ...

SPIELBERG – L’Aprilia ha concluso un rocambolesco Gran Premio d’Austria in undicesima e quattordicesima posizione mandando a punti sia Aleix Espargaró che Bradley Smith hanno concluso in zona punti un ...

