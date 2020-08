Frecce FS, altre 14 corse Milano – Reggio Calabria (Di lunedì 17 agosto 2020) Altri 14 treni ad Alta Velocità straordinari si aggiungono, tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, sulla rotta Milano-Reggio Calabria, a testimonianza di una domanda in forte crescita. Lo rende noto FS Italiane. Salgono così a 50 le Frecce in più lanciate, nelle ultime settimane, dall’arco di Trenitalia (società del Gruppo FS Italiane), rispetto alla programmazione ordinaria prevista dall’orario estivo. Frecce FS, altre 14 corse Milano – Reggio Calabria su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

