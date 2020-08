Ecco l’ultimo singolo di Giovane Werther (Di lunedì 17 agosto 2020) In uscita l’ultimo singolo del cantautore Giovane Werther in collaborazione con il rapper Nano. Leggi l’articolo per comprendere di che si tratta. È disponibile in digitale “Passo a perderti“, il nuovo singolo del Giovane cantautore calabrese Giovane Werther in collaborazione con il rapper NANO. “Passo a perderti”, interamente scritto da Giovane Werther e Nano, è un brano riflessivo e malinconico che racconta, con sonorità moderne, stati d’animo ed emozioni legati a momenti passati. Questo brano è la storia di un cuore che fatica a svezzarsi dai ricordi, perso tra le fiamme di un falò emotivo che brucia dentro sé fino a farlo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

FinFish86 : Ecco la mia attuale lettura! L'ultimo romanzo della splendida Virginia Bramati, che torna a farci sognare con un la… - OutsiderCM : @ariolsz ecco l'ultimo aggiornamento, da li non abbiamo saputo più niente - Fiorentinanews : L’ultimo nodo da sciogliere: ecco quanto guadagna attualmente Javi Martinez al Bayern Monaco - AllMusicItalia : Ecco la nostra intervista a Vipra, dove parliamo del suo futuro da solista e della sua carriera, tra i Sxrrxwland e… - marino29b : RT @007Vincentxxx: Il Mattino Mobile: Ecco fondata nel VIII IX AC ha resistito ad un eruzione calpestata da un idiota nel #2020 Scavi di Po… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco l’ultimo Dalla Francigena alla via degli Dei: i percorsi italiani “battono” Santiago de Compostela. Ecco l'identikit del camminatore la Repubblica