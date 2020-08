De Mita: “In Campania nessuna lista con Renzi. Ciò che penso di lui è noto a tutti” (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – In Campania non ci sarà nessun accordo tra De Mita e Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. La possibilità di liste comuni tra il movimento di De Mita e Italia Viva era rimbalzata sui giornali da qualche giorno. Stamane, però, la smentita arriva proprio da Ciriaco De Mita. Con una bella intervista rilasciata a Tommaso Labbate per il Corriere della Sera, De Mita oltre a tracciare un quadro generale del panoramo politico nel nostro paese – a suo dire caratterizzato dalla totale “mancanza di pensiero” – ha sottolineato come in Campania non ci saranno liste comuni con IV: “La cosa è falsa. Renzi ha interrotto i rapporti con me da un secolo. ... Leggi su anteprima24

