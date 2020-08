De Laurentiis dà il benvenuto a Friedkin (Roma): «Il calcio italiano si sta internazionalizzando» (Di lunedì 17 agosto 2020) Con due tweet, Aurelio De Laurentiis dà il benvenuto al nuovo presidente della Roma Friedkin. Due tweet che vanno nella scia della battaglia che il presidente del Napoli sta combattendo in Lega sui diritti tv, affinché la Serie A li gestisca in proprio. Dear Friedkin, welcome to Italian Soccer! Il calcio italiano si sta rafforzando e internazionalizzando. È ormai un forte attrattore di investimenti (continua) Sono certo che, anche tu come noi, voglia dare un importante contributo per trasformare il sistema calcio in Italia portandolo a diventare, sempre di più, un’industria che sia un mix di sport e di intrattenimento #ADL Dear Friedkin, welcome to Italian Soccer! Il ... Leggi su ilnapolista

