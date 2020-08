Coronavirus, ultime notizie: calano i contagi (e tamponi). Terapie intensive in aumento (Di lunedì 17 agosto 2020) calano i contagi di Coronavirus: sono 320 nelle ultime 24 ore (159 in meno rispetto al giorno prima). Ma bisogna tenere conto che sono stati effettuati meno tamponi: 30.666, seimila in meno di domenica. I morti sono stati quattro. Nel Lazio sono stati registrati 51 nuovi casi, in Veneto 46, in Lombardia 43. Sono in aumento le persone ricoverate con sintomi del Covid-19 (810, 23 in più rispetto a ieri). Salgono anche le Terapie intensive (da 56 a 58). Roma, positivi sei ragazzi dopo una vacanza in Sardegna La Asl Roma 1 ha comunicato la positività di sei ragazzi di rientro Porto Rotondo, in Sardegna. Sono due diversi gruppi di amici che hanno partecipato alla stessa festa a Porto Rotondo nella giornata dell’8 agosto”. Lo ha ... Leggi su italiasera

