Coronavirus, Briatore: “Governo di incapaci, il virus non gira solo di notte. Non ci sarà ripresa, andremo in bancarotta” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Questo è un provvedimento acchiappa voti, perché le discoteche non sono chiuse, loro non hanno il coraggio per chiuderle: le hanno lasciate aperte impedendo però di andarci a ballare che poi è un po’ come tenere aperti i ristoranti ma impedendo alla gente di andarci a mangiare”. Così Flavio Briatore in un’intervista rilasciata ad Adnkronos. “Volevano trovare un capro espiatorio simbolico – precisa – e l’hanno trovato nelle discoteche. Come la vedono loro, sembra che questo virus agisca solo di notte e non di giorno, potrebbero ribattezzarlo il virus del panettiere: che si alza la notte per lavorare e dorme di giorno. Questi qui sono degli incapaci: anche quando hanno riaperto ... Leggi su meteoweb.eu

