Caldo record in California: 54,4 gradi nella Death Valley. Potrebbe essere la temperatura più alta di sempre (Di lunedì 17 agosto 2020) Oltre 54 gradi – 54,4° C per la precisione – pari a 130° F: è la temperatura registrata nel Death Valley National Park, in California, negli Stati Uniti. Potrebbe essere la più alta di sempre. La rilevazione, scrive la BBC, è stata verificata dal Servizio meteorologico nazionale americano. Un’ondata di Caldo sta interessando tutta la costa occidentale degli Stati Uniti, e per la settimana le temperature Potrebbero ulteriormente aumentare. Non solo: le condizioni atmosferiche hanno anche causato due giorni di blackout in California, a causa del malfunzionamento di una centrale elettrica. Buona parte dell’energia della zona infatti ... Leggi su open.online

repubblica : Usa, caldo record in California: toccati i 54,4 gradi - ValentinaInLA : Caldo record con temperature che superano i 40*, incendi che generano tornado di fiamme, emergenza Covid con più di… - PiramideRossa : Usa, caldo record in California: toccati i 54,4 gradi - Aggiornamenti80 : RT @MediasetTgcom24: Caldo record in California, scattano blackout programmati #California - AmbienteBio : #caldo #record : La #TemperaturaMaxima temperatura più alta al mondo in più di 100 anni: 54° C nella Valle della Mo… -