Barcellona, “Tutti i dubbi di Messi”: i quotidiani spagnoli non escludono l’addio (Di lunedì 17 agosto 2020) Koeman o Pochettino, di mezzo però c’è il futuro di Leo Messi. Il Barcellona dopo aver annunciato l’addio di Quique Setien, reduce da una stagione piuttosto complicata nel mondo blaugrana, è pronto per cominciare un nuovo cammino con un nuovo tecnico. L’allenatore, però, non è l’unico dei problemi in casa catalana poiché stando a quanto riportato dal Brasile Leo Messi avrebbe chiesto la cessione già questa estate. Non a caso, infatti, il quotidiano catalano Sport mette Neymar in prima pagina definendolo l’uomo del nuovo ciclo. Mentre su Superdeporte e Marca si sottolineano in apertura “tutti i dubbi di Messi sul futuro“. La rivoluzione è possibile. Leggi su sportface

SkySportF1 : Hamilton parte e chiude davanti a tutti ?? La battaglia tra Bottas e Verstappen ? Grande prova di Vettel, Leclerc ri… - CorSport : 'La #Juve sta offrendo #Ronaldo a tutti. Anche al #Barçellona' - OptaPaolo : 11 - Nell'azione del gol segnato da Lionel #Messi, tutti e 11 i giocatori del Barcellona hanno toccato almeno una v… - sportface2016 : #Barcellona | 'Tutti i dubbi di #Messi', anche i quotidiani spagnoli non escludono l'addio - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Caos Barcellona sui giornali spagnoli: esonerato Setien, c'è Koeman. Tutti i dubbi di Messi -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona “Tutti Ghali: «La mia fidanzata Mariacarla Boscono? Mi ama anche se la carriera finisce» Sette del Corriere della Sera