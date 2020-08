Ballando con le stelle 2020: corsa a due per il partner di Alessandra Mussolini (Anteprima Blogo) (Di lunedì 17 agosto 2020) Potrebbe diventare la coppia esplosiva dell'edizione 2020 di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1 in partenza sabato 12 settembre alle ore 20:40 sulla prima rete della televisione pubblica. Lei è l'ultima vip -in ordine di tempo- reclutata da Milly Carlucci per questa edizione di Ballando. Lui è uno dei maestri più vulcanici del gruppo di prof che allena i concorrenti dello show prodotto in collaborazione con la Ballandi. Insieme potrebbero fare faville, l'ebano e l'avorio di Ballando ventiventi, ovvero Alessandra Mussolini e Maykel Fonts, ma c'è un altro storico ballerino del gruppo di docenti dello show di Rai1 in lizza per diventare compagno della Mussolini, si tratta del bel Simone Di Pasquale. ... Leggi su blogo

