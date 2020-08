Amazon, Milano capitale della lettura: seguono Roma e Torino (Di lunedì 17 agosto 2020) Milano - Milano si conferma regina della lettura per l'ottavo anno consecutivo seguita da Roma, che guadagna la seconda posizione rispetto allo scorso anno, e Torino, che conquista il terzo gradino ... Leggi su corrieredellosport

MonicaTedde : RT @discoradioIT: #libri: #Milano si conferma regina della lettura per l'ottavo anno consecutivo seguita da #Roma, che guadagna la seconda… - discoradioIT : #libri: #Milano si conferma regina della lettura per l'ottavo anno consecutivo seguita da #Roma, che guadagna la se… - lukealb : RT @FraColl: Milano si conferma regina della lettura per l’ottavo anno consecutivo, conquistando lo scettro di città che acquista più #libr… - fisco24_info : Amazon, Milano capitale lettura poi Roma e Torino: Ottavo anno scettro. Entra Napoli al nono posto - fisco24_info : Milano capitale della lettura, seguono Roma e Torino: Nella top ten stilata da -