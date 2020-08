Allarme maltempo con tempeste su campagne e città: raccolti a rischio (Di lunedì 17 agosto 2020) “Il 2020 e stato fino adesso di oltre un grado l’anno più caldo della media storica, al quarto posto dal 1800, con il 30% di pioggia in meno ma con una grandinata al giorno da nord a sud dell’Italia nel 2020“: è quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati Isac Cnr in riferimento all’Allarme maltempo lanciato dalla Protezione civile per Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna dopo le ultime tempeste di grandine e pioggia che hanno investito il Piemonte centrale e l’alto Molise. “Siamo di fronte – sottolinea la Coldiretti – alle conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con ... Leggi su meteoweb.eu

ROMA - In arrivo piogge e temporali al Nord per effetto di una perturbazione di origine atlantica che nelle prossime ore raggiungerà le regioni settentrionali. Lo indica un avviso meteo della Protezio ...

Meteo: è di nuovo allerta gialla per temporali sull’Astigiano e su quasi tutto il Piemonte

Torna a preoccupare il maltempo sul Piemonte e sull’Astigiano con allerta gialla prevista in diverse zone della Regione: è quanto prevede l’Arpa Piemonte per la serata di oggi e la giornata di domani.

