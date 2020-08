A Madrid scendono in piazza contro l'uso della mascherina: 'Nati per essere liberi' (Di lunedì 17 agosto 2020) Centinaia di persone sono scese in piazza a Madrid contro l'uso della mascherina. La maggior parte non indossava il dispositivo di protezione individuale atto a contenere la diffusione del coronavirus,... Leggi su globalist

Centinaia di persone sono scese in piazza a Madrid contro l'uso della mascherina. La maggior parte non indossava il dispositivo di protezione individuale atto a contenere la diffusione del coronavirus ...

madrid manifestazione contro le restrizioni anti virus del governo 12

Al grido di «Libertà!», migliaia di persone sono scese in piazza a Madrid per protestare contro l’uso obbligatorio delle mascherine e le altre restrizioni imposte dal governo spagnolo per contenere la ...

