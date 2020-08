Violenze in Bielorussia, appello di Papa Francesco (Di domenica 16 agosto 2020) Papa Francesco durante i saluti seguiti all’Angelus lancia un appello per la Bielorussia: “Rilanciare il dialogo e stop alle Violenze” “Il mio pensiero va alla cara Bielorussia. Seguo con attenzione la situazione post elettorale in questo Paese e faccio appello al dialogo, allo stop alla violenza e al rispetto del diritto. Affido tutti i bielorussi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

repubblica : Bielorussia, le ong denunciano: 'Torture contro i manifestanti'. Tikhanovskaja : 'Basta violenze, al governo chiedo… - Open_gol : Maxim – il nome è di fantasia – racconta a Open dell’arresto, della detenzione e delle violenze a cui lui e i suoi… - marcodimaio : È convocato per domani il summit straordinario dei ministri degli esteri UE dopo le violenze dei giorni scorsi in… - PasqPugliese : A proposito delle manifestazioni in #Bielorussia è meglio essere chiari: le violenze della polizia di #Lukashenko n… - Agenzia_Dire : #PapaFrancesco e l’appello per la #Bielorussia: “Rilanciare dialogo e stop alle violenze” -