Valeria Liberati perdona Ciavy | Scelta improvvisa dopo Temptation Island (Di domenica 16 agosto 2020) Valeria Liberati perdona Ciavy e questa volta sembra voler fare tutto alla luce del sole, spiegando la verità ai suoi fan di Instagram e mettendo in chiaro una volta per tutte il suo riavvicinamento al compagno. La partecipazione a Temptation Island sembra aver aiutato la coppia a capire realmente i propri errori ma soprattutto quanto entrambi fossero importanti l’uno per l’altra. La fidanzata di Ciavy durante il falò di confronto anticipato ha deciso di uscire dal programma da sola convinta che il carattere e gli sbagli del suo fidanzato non fossero in linea con ciò che realmente voleva. A distanza di diversi mesi però, sono stante tante le segnalazioni che hanno visto la coppia di nuovo insieme, spingendo ... Leggi su giornal

