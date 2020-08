Va a fare l'escursione in montagna a Ferragosto: Giulia precipita per 150 metri e muore a 29 anni (Di domenica 16 agosto 2020) Tragedia nel giorno di Ferragosto in montagna, in val Passiria. Giulia Tita, 29 anni di Trento, è precipitata per 150 metri mentre stava salendo da Plan a Cima delle anime. La giovane, dipendente ... Leggi su leggo

Ettore572 : RT @leggoit: #Bolzano, va a fare l'escursione in montagna a Ferragosto: Giulia precipita per 150 metri e muore a 29 anni - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Bolzano, va a fare l'escursione in montagna a Ferragosto: Giulia precipita per 150 metri e muore a 29 anni - leggoit : #Bolzano, va a fare l'escursione in montagna a Ferragosto: Giulia precipita per 150 metri e muore a 29 anni - LorenzoRomeri : RT @RaiNews: E' stato ritrovato senza vita un ragazzo di 16 anni disperso da ieri a Cornalba, sul Monte Alben, nel Bergamasco. Era uscito d… - Ettore572 : RT @RaiNews: E' stato ritrovato senza vita un ragazzo di 16 anni disperso da ieri a Cornalba, sul Monte Alben, nel Bergamasco. Era uscito d… -

Ultime Notizie dalla rete : fare escursione Va a fare un'escursione e si perde Ragazzo ritrovato dopo ore di ricerca l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Bergamo. 16enne perde la vita in un' escursione in montagna

16 agosto 2020 E' stato ritrovato senza vita un ragazzo di 16 anni disperso da ieri a Cornalba, sul Monte Alben, nel Bergamasco. Era uscito da solo per fare un'escursione in bici sulla montagna. Per ...

Bianchi T-Tronik Rebel 9.1:

NATA PER LA MONTAGNA Sgombriamo subito il campo da un dubbio, se mai dovesse passarvi per la mente: in città, o in qualsiasi contesto urbano, la Bianchi T-Tronik Rebel 9.1 è l’equivalente su due ruote ...

16 agosto 2020 E' stato ritrovato senza vita un ragazzo di 16 anni disperso da ieri a Cornalba, sul Monte Alben, nel Bergamasco. Era uscito da solo per fare un'escursione in bici sulla montagna. Per ...NATA PER LA MONTAGNA Sgombriamo subito il campo da un dubbio, se mai dovesse passarvi per la mente: in città, o in qualsiasi contesto urbano, la Bianchi T-Tronik Rebel 9.1 è l’equivalente su due ruote ...