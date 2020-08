Ufficiale: il Governo ordina chiusura delle discoteche e mascherine obbligatorie (Di domenica 16 agosto 2020) chiusura delle discoteche e mascherine obbligatorie dalle 18.00 alle 6.00. Questo è quando deliberato dai vertici governativi, in seguito all’incontro fra Governo stesso e regioni, durante il quale si è deciso per drastiche misure per contenere il rialzo improvviso dei casi di Coronavirus in Italia. Di seguito l’ordinanza che esplica i provvedimenti menzionati, attivi dal 17 agosto al 7 settembre. Leggi su sportface

MondoTV241 : UFFICIALE: il Governo chiuse tutte le discoteche in tutta Italia #coronavirus #discoteche - mrmnft : Tra il @corriere e il @fattoquotidiano ormai è lotta aperta per accaparrarsi il titolo di Primo Gazzettiere Ufficia… - lukezaytsev : quindi Il governo inizia a pensare di poter chiudere le discoteche solo ora a fine stagione estiva con i turisti t… - angelodonadu : @globalistIT Vergognoso. Quello che decide il governo, lui puntuale fa quello che gli pare e da' solo esempi negati… - corpieterranudm : RT @TMWItalia: Il governo australiano ha pubblicato linee guida per la comunicazione ufficiale, le prime in 20 anni, che consigliano l'uso… -