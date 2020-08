Ufficiale: Caio Rangel, ex Cagliari, ha firmato per lo Zire (Di domenica 16 agosto 2020) L’ex meteora del Cagliari, il brasiliano Caio Rangel ha sposato una nuova squadra. Come riporta il sito Ufficiale del suo nuovo club, lo Zire di Azerbaijan, il 24enne brasiliano ha firmato un contratto di un anno con opzione per il successivo: “Nel nostro team entra Kayo Rangel. Il 24enne attaccante brasiliano ha firmato un contratto di 1 + 1 anno. Va notato che il giocatore ha precedentemente giocato in Brasile per squadre come Cruzeiro, Criciuma, Juventude, Parana, San Bento, Ferrovaira, in Italia al Cagliari, in Portogallo con l’Arouca ed Estoril. L’esterno, ha giocato anche 8 partite con la nazionale brasiliana Under 17 segnando 3 gol”. Visualizza questo post su ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Caio Ufficiale: Caio Rangel, ex Cagliari, ha firmato per lo Zire alfredopedulla.com SALERNITANA: agosto senza brividi. E' gia successo...

Calcio d'agosto, non ti conosco. Pur volendo, stavolta non c'è proprio possibilità di farlo. Il mese estivo per eccellenza non proporrà i primi incontri ufficiali della stagione, quelli delle «gambe a ...

Strage sventata a Spotorno: per il 31enne Caio Cesar Lima Capelli il Comune studia un encomio

L'uomo nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto ha disarmato il folle che voleva sparare agli avventori di un locale sul lungomare Un lampo di coraggio in un momento dove lasciarsi prendere dal pa ...

Calcio d'agosto, non ti conosco. Pur volendo, stavolta non c'è proprio possibilità di farlo. Il mese estivo per eccellenza non proporrà i primi incontri ufficiali della stagione, quelli delle «gambe a ...L'uomo nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto ha disarmato il folle che voleva sparare agli avventori di un locale sul lungomare Un lampo di coraggio in un momento dove lasciarsi prendere dal pa ...